Dopo la vittoria di ieri del Psg e il record di Mbappé , la 26a giornata di Ligue 1 continua con altre sette partite in programma oggi.; tra le quattro partite delle 15 occhio allo scontro diretto per la salvezza Strasburgo-Brest e al Reims di Balogun - in prestito dall'Arsenal - che è a -3 da Mbappé nella classifica marcatori.Alle 17.05 il Lione ospita il Lorient in uno scontro diretto a metà classifica con vista sull'Europa, ein cerca di riscatto dopo l'ultimo ko col Psg.