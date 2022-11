La gara di stasera tra Troyes e Auxerre aprirà la 14a giornata di Ligue 1. Tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite per i padroni di casa, che in casa hanno messo in fila quattro pari consecutivi. L'Auxerre ha due punti di vantaggio sulla zona retrocessione, ha perso quattro partite consecutive in trasferta ed è il secondo peggior attacco del campionato dopo l'Ajaccio.