Tornano le nazionali e torna la Nations League. Prime a scendere in campo sono Scozia e Ucraina, per il match valevole per il Gruppo 1 della Lega B. Le due squadre si stanno giocando il primo posto del girone, avendo distanziato già Irlanda e Armenia. Ad Hampden Park tanti volti conosciuti a partire da Scott McTominay del Manchester United fino ad arrivare a Ruslan Malinovskiy dell’Atalanta. Molta curiosità anche su Mychajlo Mudryk, nuova stellina del calcio ucraino, in passato accostato anche alla Juve.