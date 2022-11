Il presente e il passato (e il futuro?) del Barcellona, uno di fronte all'altro. Polonia-Argentina è la partita di Lewandowski contro Messi, entrambi a quella che, in caso di sconfitta, rischia di essere l'ultima in un Mondiale per entrambi. Entrambe le squadre tengono un occhio a quello che succede in Arabia Saudita-Messico: con una vittoria non larga dei sudamericani, può bastare un pareggio per eliminare gli arabi. DIversamente, servirà incrociare entrambi i risultati, con una certezza, ovvero che chi vince passa. Il Messico. In campo gli 'italiani' Zielinski e Di Maria, bocciati invece Lautaro Martinez e Milik.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Polonia: Szczęsny; Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski; Zieliński, Krychowiak, Bielik, Frankowski; Świderski, Lewandowski.



Argentina: Emiliano Martinez; Montiel, Otamendi, Romero, Acuña; Di Maria, De Paul, Fernandez, Mac Allister; Messi, Alvarez.