Si giocano stasera altre undici partite diche si terranno in Germania: spicca su tutte, per motivi anche al di fuori del terreno di gioco, la trasferta in Estonia deldi capitan Romelu Lukaku, che deve fare a meno di De Bruyne infortunato e di Courtois che ha abbandonato il ritiro dopo un diverbio con il tecnico Domenico Tedesco proprio sull'assegnazione dei gradi di capitano in assenza del centrocampista del City. Gli estoni non dovrebbero essere un avversario impossibile, ma la squadra è chiamata ad una reazione.Nello stesso, ecco un interessante, occasione d'oro per i locali per mettere altri punti tra sé e gli scandinavi, fermi a -4 con una gara in meno.il Portogallo con 9 punti in 3 giornate va in Islanda per cercare il quarto successo su altrettante gare, dietro i lusitani la Slovacchia cerca punti in casa del Liechtenstein per rimanere a tiro. C'è anche Bosnia-Lussemburgo, gara da non sbagliare per Dzeko e compagni.è la Scozia una delle sorprese più notevoli in queste prime partite: i britannici sono a punteggio pieno e affrontano la Georgia per tenere a bada la Spagna, ferma a sei lunghezze di distanza con una partita in meno. Norvegia-Cipro, invece, sembra abbordabile per le speranze qualificazione di Haaland e i suoi.La Repubblica Ceca è in fuga, la Polonia non può permettersi di perdere punti in casa della Moldavia. Occasione anche per l'Albania contro le modeste Isole Faroe.La Serbia cerca il terzo successo su altrettante partite in casa della Bulgaria, mentre l'Ungheria del ct Marco Rossi è pronta ad approfittare di un eventuale passo falso di Milinkovic e compagni, ma deve battere la Lituania.