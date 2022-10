Penultima gara del decimo turno di Serie A. A Marassi si sfidano la Samp di Stankovic e la Roma di Mourinho, due protagonisti dell'Inter del Triplete ora avversari.



STATISTICHE - Il serbo ha cominciato la sua avventura con un 1-1 in trasferta contro il Bologna, che ha interrotto il ruolino di marcia di quattro sconfitte consecutive. I blucerchiati sono ultimi in classifica (3 pareggi, 6 sconfitte) dopo non essere riusciti a vincere nessuna delle prime nove partite della massima serie, per la prima volta dal 1972/73. La Samp ha vinto solo uno degli ultimi otto scontri diretti (2 pareggi, 5 sconfitte), e non è riuscita a segnare in tre delle cinque partite casalinghe in questa stagione. La Roma si trova a soli quattro punti dalla vetta ma si lecca le ferite per l'infortunio a Paulo Dybala. Al suo posto fiducia a Belotti al fianco di Abraham. Il Gallo ha segnato nove gol nelle sue 15 partite in carriera contro la Sampdoria.



Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Leris, Rincon, Villar, Djuricic; Gabbiadini, Caputo.



Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Camara, El Shaarawy; Pellegrini; Belotti, Abraham.