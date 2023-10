E' già uno scontro che vale i piani alti della classifica al Gewiss Stadium di Bergamo:, divise da appena un punto dopo 6 giornate di campionato, hanno la possibilità, vincendo lo scontro diretto di stasera, di lanciarsi all'inseguimento di Inter e Milan, a braccetto in testa dopo le vittorie di ieri contro Salernitana e Lazio. I bianconeri non arrivano nelle condizioni migliori: al lungodegente Alex Sandro, si sono aggiunti nella lista degli indisponibili Vlahovic e Milik, ragion per cui ci saràin attacco con Chiesa. La Dea deve fare a meno di Touré per ancora tanto tempo e di Scamacca ancora per qualche giorno, ma ha recuperatodopo i fastidi accusati in allenamento. Sarà un reparto offensivo leggero per Gasperini, che si affida al dinamismo di Koopmeiners e agli strappi di Lookman.Laha vinto l’ultima sfida contro l’Atalanta in Serie A senza subire gol (2-0 lo scorso 7 maggio al Gewiss Stadium), i bianconeri potrebbe ottenere due clean sheet di fila contro la Dea in campionato per la prima volta da marzo 2016, quando i nerazzurri erano guidati da Edoardo Reja.L’ha vinto le ultime quattro gare casalinghe in Serie A, nella gestione Gasperini è già arrivata due volte ad una striscia di almeno cinque successi interni di fila in campionato: sette, tra febbraio e luglio 2020 e tra febbraio e maggio 2021.Dall'inizio della scorsa stagione, solo Piotr Zielinski e Felipe Anderson (entrambi 20) hanno preso parte attiva a più gol di Adrien(19, 12 reti e 7 assist) tra i centrocampisti della Serie A tra tutte le competizioni.Una delle due doppiette di Ademolain Serie A è arrivata contro la Juventus, il 22 gennaio 2023, nel pareggio per 3-3, nel quale il nigeriano entrò in tutte le tre reti dell’Atalanta tra gol e assist.