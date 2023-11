La tredicesima giornata di Serie A prosegue con Cagliari-Monza alle 12.30. Una partita importante per i padroni di casa che hanno bisogno di tornare alla vittoria dopo la sconfitta con la Juventus per uscire dalla zona rossa. Gara di valore anche per il Monza, che potrebbe tentare un allungo di sostanza in classifica verso le caselle europee.



CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Dossena, Goldaniga, Augello; Hatzidiakos, Prati, Makoumbou; Viola; Petagna, Luvumbo.



MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; D’Ambrosio, Carboni, Caldirola; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Colombo; Mota.



SEGUI IL LIVE E LA CLASSIFICA IN TEMPO REALE