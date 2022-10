Sfida al vertice nella nona giornata di Serie A, ma le protagoniste non sono quelle attese a inizio stagione. Alla Dacia Arena si sfidano infatti l’Udinese, terza a 19 punti, e l’Atalanta in vetta a 20, a pari merito con il Napoli. Alle 15:00 sarà battaglia tra gli undici di Sottil e quelli di Gasperini, che festeggia le 300 panchine in nerazzurro.



PRECEDENTI - Le due squadre arrivano sulle ali dell’entusiasmo a questo scontro diretto. Dopo aver perso la prima in campionato, i padroni di casa hanno raccolto un pari e sei vittorie filate, mentre gli ospiti devono ancora essere sconfitti in questa stagione. I precedenti su questo campo dicono Atalanta che arriva da quattro risultati utili consecutivi conquistati in Friuli. I nerazzurri hanno fatto registrare 5 clean sheet, mentre l’Udinese ha portato in rete ben nove giocatori, uno in meno solo del Napoli.



FORMAZIONI UFFICIALI:

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto. Allenatore: Andrea Sottil.



ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Scalvini, Demiral, Okoli; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Lookman, Pasalic; Muriel. Allenatore: Gian Piero Gasperini.