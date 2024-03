Liverani a rischio esonero nella Salernitana: valutazioni in corso, chi può sostituirlo

Non c'è due senza tre, sì. Ma forse non c'è tre senza quattro. Dopo gli esoneri di Paulo Sousa e Inzaghi, la Salernitana sta pensando di cambiare ancora allenatore:. I granata sono ultimi con 14 punti, hanno vinto due partite su 28 e la zona tranquilla è a -10. Serve un'impresa. Come quella firmata nel 2022 da Davide Nicola e Walter Sabatini, tornato a Salerno per riprovarci.- Stavolta però ancora più dura. La società sta valutando la posizione di Liverani: arrivato per sostituire Inzaghi a metà febbraio, ha totalizzato un punto in quattro partite grazie al pareggio di Udine a inizio marzo; per il resto tre sconfitte tra il debutto a San Siro contro l'Inter, la gara interna col Monza e la trasferta di ieri a Cagliari., difficile cambiare volto in meno di un mese a una squadra alla quale nessun allenatore - finora - è riuscito a dare una sterzata.- Liverani ci sta provando, da capire se avrà ancora tempo per farlo., senza aspettare la gara contro il Lecce in programma sabato 16 marzo alle 18., attuale responsabile del settore giovanile granata. L'idea di una soluzione interna potrebbe concretizzarsi per evitare di pagare il quarto allenatore: a oggi infatti la Salernitana sta ancora pagando gli stipendi a Sousa e Inzaghi oltre - ovviamente - a Liverani. In caso di esonero di quest'ultimo, la possibile scelta di puntare su Colantuono è un'ipotesi legata anche a un discorso economico.