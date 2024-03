Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Si salvi chi può: se la Serie A finisse oggi prima delle ore 15, orario dialla Unipol Domus, entrambe le squadre, terzultima e ultima in classifica, sarebbero retrocesse. Meno compromessa la situazione dei sardi, che sono a pari punti con il Verona e a soli due dal 13esimo posto occupato da Lecce ed Empoli in coabitazione. Liverani e i campani sono alle ultime chiamate per salvare una stagione disastrosa, sono 9 le lunghezze da recuperare sul limitare della zona rossa.(4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Makoumbou, Deiola; Nandez, Gaetano, Jankto; Lapadula. All. Ranieri.(4-3-1-2): Ochoa; Zanoli, Manolas, Fazio, Bradaric; Coulibaly, Maggiore, Kastanos; Candreva; Weissman, Tchaouna. All. Liverani.