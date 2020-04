L'allenatore del Lecce Fabio Liverani ha svelato un retroscena di mercato di quando giocava. L'ex centrocampista è stato vicino alla Juventus, come ha svelato lui stesso ai microfoni di Sky Sport: "Dovevano scambiarmi con Fabian O'Neill e portarmi in bianconero. L'anno che sono andato via dalla Lazio invece ci aveva provato la Roma ma ho scelto di andare alla Fiorentina".