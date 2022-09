Secondo quanto riportato da Tera Deportes, il Brighton è pronto a negoziare a gennaio con il Liverpool per il trasferimento del centrocampista ecuadoriano Moises Caicedo. In verità un'offerta al Brighton nelle ultime ore di mercato era stata fatta, ma l'intesa non è stata trovata. Per questo motivo la squadra di Klopp ha virato su Arthur della Juventus.