Liverpool, Alisson: 'A casa non guardavo il calcio, è stata dura. L'Atalanta...'

“Somiglianze con il 3-0 poi recuperato al Barcellona? Non ce ne sono tante a parte il risultato,poi erano giocatori diversi”, così il portiere ex Romanella conferenza stampa alla vigilia della gara tra il suo Liverpool e l’Atalanta, in programma domani alle 21 al Gewiss Stadium.“L’abbiamo già fatto in passato e anche altre squadre l’hanno fatto, certo che dobbiamo credere in noi stessi ma è una situazione difficile, hanno grande qualità ma veniamo con l’obiettivo di migliorare la prestazione, cercando di non commettere gli stessi errori”.

“Da quando sono arrivato in Italia l'Atalanta, che ho affrontato con la Romna, è stata una squadra tosta, forte fisicamente, tecnicamente e tatticamente, marcano a uomo, se una squadra gioca così non c’è spazio per lottare e correre, loro l’avevano preparata molto bene ma anche noi abbiamo fatto una brutta gara, questa può essere un po’ diversa”.“Non dobbiamo commettere gli errori dell’ultima settimana, non dobbiamo sottovalutare l’avversario, non dobbiamo più prendere gol ma concretizzare le nostre azioni da gol, so quanta qualità c’è nella squadra, credo che potremo tornare a vincere”.

"Difficile come periodo, quando sono a casa non voglio guardare il calcio perché poi voglio scendere in campo, ho cercato di dare il mio meglio per la riabilitazione per essere in forma e anche meglio di prima, nelle 8 settimane ho fatto 3 sedute al giorno, è stata dura”.“L’obiettivo di tutte le partite e il primo passo per quella di domani, è la base di una squadra di successo”.