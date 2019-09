Alisson, portiere del Liverpool, miglior numero 1 dell'ultima stagione calcistica, parla del suo nuovo compagno Adrian, che lo sta sostituendo alla grande: "Adrian è un ragazzo speciale. E’ arrivato tardi ma ha mostrato a tutti il ​​suo valore, non solo come giocatore ma anche come persona e questa è la cosa più importante. Sta andando molto bene in campo. Ho la tranquillità di riprendermi in modo corretto. Adrian ci ha già aiutato a vincere un titolo, e ad ottenere punti in molte partite. Questa è la cosa più importante per noi".