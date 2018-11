Alisson, portiere del Liverpool, acquistato in estate, pagando più di 70 milioni per strapparlo alla Roma, parla del suo rendimento. Queste le parole riportate da romanews.eu: “Il mio cartellino è costato tanti soldi e molti tifosi si aspettano un portiere perfetto, ma non è facile. Non posso ancora dire di essere soddisfatto del mio rendimento, ma lavoro per rendere al massimo e migliorarmi ogni giorno. Sono felice al Liverpool e sono contento del mio trasferimento in Premier League, sono concentrato sul lavoro che devo fare per aiutare la mia squadra di club e la mia nazionale, voglio raggiungere gli obiettivi che abbiamo sia con i “reds” che con la Seleçao”.