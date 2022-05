Il Liverpool, con l'imminente partenza di Divock Origi in direzione Milano, è alla ricerca di un sostituto sul mercato. I Reds, per coprire il vuoto lasciato dal nazionale belga, avrebbero individuato in Adam Hložek, attaccante classe 2002 di proprietà dello Sparta Praga, il profilo perfetto. Il nazionale ceco, in stagione, ha giocato 29 partite, segnando 8 gol e servendo 13 assist. Il numero 20 ha un contratto in scadenza nel 2024. Lo riporta il Mirror.