Sei anni, 220 partite e 138 gol dopo, Mohamed Salah si appresta a lasciare Liverpool. L'egiziano, arrivato dalla Roma nel 2017, è stato uno dei migliori acquisti della storia dei Reds: oltre a vincere ogni trofeo, dalla Premier alla Champions League, è diventato una vera e propria leggenda del club della Mersey, Ma tutte le storie d'amore finiscono e anche Salah, irretito dalle sirene saudite, sta per salutare: è infatti a un passo dall'Al-Ittihad di Nuno Espirito Santo e di Karim Benzema.



100 MILIONI SUL MERCATO - Il Liverpool riceverà circa 100 milioni di euro per il costo del suo cartellino, al giocatore l'ennesimo contratto record triennale con Salah che viaggerà verso l'Arabia Saudita per completare visite mediche e firme già nei prossimi giorni. Nonostante gli arrivi di McAllister, Endo e Szoboszlai e la presenza in rosa di calciatori in grado di sostituire al meglio l'egiziano, come Luis Diaz, Gakpo e Diogo Jota, il Liverpool ha intenzione di tornare sul mercato per rilevare un esterno offensivo.



DA SANE' E ADEYEMI A... CHIESA - I nomi sono quelli di Leroy Sané del Bayern Monaco, in rotta con i bavaresi e desideroso di tornare a giocare in Premier League per riavvicinarsi alla famiglia, di Karim Adeyemi del Borussia Dortmund, che piace molto a Jurgen Klopp, e soprattutto di Federico Chiesa della Juve, già seguito in passato dai Reds e valutato circa 60 milioni di euro dai bianconeri, che ora temono un assalto negli ultimi giorni di compravendite, anche se la volontà è quella di trattenere il nazionale italiano..