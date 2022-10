Un periodo disastroso che sembra non conoscere la parola fine. E che indirettamente crea un problema molto grande in vista del futuro per la Juventus. Secondo quanto riferisce The Athletic, i continui problemi fisici - accusati anche in questo primissimo scorcio di stagione col Liverpool - costringono il centrocampista brasiliano Arthur ad operarsi e a dover osservare un periodo di inattività piuttosto lungo.



UN PROBLEMA PER DUE - Vittima di problemi ripetuti al ginocchio e a una caviglia anche negli ultimi mesi in maglia bianconera, l'ex Barcellona finirà sotto i ferri nelle prossime ore per risolvere un grave problema muscolare e lo stop previsto è compreso tra i 3 e i 4 mesi. Una tegola per Jurgen Klopp, che vede diminuire le possibilità di rotazione con l'uscita di scena di un giocatore che nelle ultime settimane stava ricercando la condizione perduta giocando con la formazione Under 21, e per la Juve, che sperava in un ritorno su buoni livelli di Arthur per immaginare di incassare i 37,5 milioni di euro di bonus del diritto di riscatto previsto dalla cessione in prestito concordata lo scorso agosto.