Liverpool e Manchester United su Inzaghi: l'idea dell'Inter e i piani sul rinnovo

Una finale di Champions League, una qualificazione assicurata al prossimo Mondiale per Club e uno scudetto (quello della seconda stella) sempre più vicino. Il percorso di Simone Inzaghi all’Inter è di altissimo livello ed è chiaro come, da Viale della Liberazione, si stia cominciando a pensare al rinnovo di contratto del tecnico nerazzurro, come riporta Tuttosport.



Attualmente, Inzaghi ha un contratto sino al 30 giugno 2025, ma la dirigenza è al lavoro per blindare l’allenatore, portando la nuova scadenza al 2027 con l’ingaggio ritoccato verso l’alto (dai 5,5 milioni percepiti ora, si può arrivare sino a una cifra pari a 7 milioni).



Un discorso che verrà rinviato al termine della stagione, anche per evitare che le sirene della Premier League con Liverpool e Manchester United pronte a sondare il terreno, seppur Inzaghi continui a dare priorità all’Inter.