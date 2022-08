Serata piuttosto movimentata per Darwin Nunez. All'esordio in campionato ad Anfield, l'uruguaiano è stato espulso per una testata rifilata ad Andersen, difensore ex Sampdoria. L'episodio è avvenuto al 57' dopo diversi minuti in cui i due si sono beccati, l'arbitro ha visto tutto e non ha potuto far altro che espellere l'ex Benfica.



TESTATA - L'attaccante è parso molto nervoso in tutta la gara. Con il suo Liverpool in difficoltà e sotto nel punteggio, Nunez ha lasciato in dieci i suoi. In precedenza la punta aveva anche colpito un palo e si era reso pericoloso più volte. Poi il gesto folle, l'espulsione e ora la probabile lunga squalifica.