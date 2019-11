Jordan Henderson, centrocampista e capitano del Liverpool, parla del suo rapporto con Luis Suarez, attaccante del Barcellona ed ex dei Reds: "Sono arrivato a Liverpool nel 2011 e ho dato il massimo da subito. All'epoca ero giovane e c'erano un paio di atteggiamenti in allenamento da parte di Luis che non potevo sopportare. Era il goleador di quella squadra, epensava che non fossi abbastanza bravo per giocare con lui. Non solo lo pensava, ma lo faceva capire alzando le braccia: 'che c...o ci fa questo?'. Mi faceva male quel gesto: un giorno l'ha ripetuto tre volte e sono esploso, ero pronto a ucciderlo" le sue parole al podcast di Jamie Carragher.