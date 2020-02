Intervenuto ai microfoni di Transfermarkt, il ds del Lipsia Oliver Mintzlaff ha parlato riguardo la situazione di Timo Werner, giocatore da tempo entrato nei radar del Liverpool: “Sentiamo queste voci continuamente, uno scrive qualcosa e tutti gli altri copiano. Werner è felice qui e vuole giocare per noi il resto della stagione”. Mintzlaff ha inoltre fatto sapere di non aver ricevuto alcuna comunicazione ufficiale dal parte dei Reds per il classe ’96, il cui contratto, che possiede una clausola rescissoria di 50 milioni di euro, scadrà nel 2023.