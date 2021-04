John W Henry's message to Liverpool supporters. pic.twitter.com/pHW3RbOcKu — Liverpool FC (@LFC) April 21, 2021

Brexit. In poche ore, il fronte inglese della Superlega ha voltato le spalle e salutato l'élite europea, tornando sui propri passi. Ad aprire le strade è stato il Manchester City, seguito a ruota, poco dopo, da Arsenal, Manchester United, Tottenham, Liverpool e, infine, Chelsea. Dopo le scuse dei Gunners , arrivano le parole di, proprietario dei Reds: "Voglio scusarmi con tutti i tifosi del Liverpool Football Club per il disagio che ho causato nelle ultime 48 ore. Inutile dirlo, il progetto presentato non sarebbe mai durato senza il supporto dei fan, nessuno la pensava diversamente in Inghilterra. In queste 48 ore è stato chiaro che non sarebbe rimasto in piedi, vi abbiamo sentito. E voglio scusarmi con Jürgen, Billy, i giocatori e tutti coloro che lavorano così duramente al LFC per rendere orgogliosi i nostri fan. Non hanno assolutamente alcuna responsabilità per questa cosa. Erano i più sconvolti, ingiustamente. Questo è ciò che fa più male. Amano il club e lavorano per renderti orgoglioso ogni singolo giorno. So che l'intero LFC ha l'esperienza, la leadership e la passione necessarie per ricostruire la fiducia e aiutarci ad andare avanti. Il nostro lavoro non è finito.Ancora una volta, mi dispiace e solo io sono responsabile della negatività inutile portata avanti negli ultimi due giorni. È qualcosa che non dimenticherò. E mostra il potere che i tifosi hanno oggi e giustamente continueranno ad avere".