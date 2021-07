Secondo il Daily Star, con Xherdan Shaqiri in vendita, il Liverpool avrebbe individuato in Jarrod Bowen il sostituto ideale. Il 24enne infatti garantirebbe un ricambio per tutti e tre i ruoli dell'attacco grazie alla sua duttilità. Al momento però si tratta di un semplice interesse, poiché c'è bisogno della cessione dello svizzero per fare posto al giocatore del West Ham. Nell'ultima stagione l'ala inglese ha collezionato 38 presenze e 8 gol con la maglia degli hammers.