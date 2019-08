Nota negativa in un esordio in Premier che, finora, sembra perfetto per il Liverpool: Alisson è stato infatti costretto a chiedere il cambio per un problema muscolare alla gamba destra. Il portiere ex Roma dovrebbe essersi infortunato per uno scivolata subito dopo un rinvio da fondo. Il brasiliano è comunque uscito sulle sue gambe, rifiutando la barella. Nelle prossime ore gli accertamenti del caso chiariranno l'entità del problema.