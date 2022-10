Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato a Sky Sports Uk dopo il k.o. contro il Leeds in Premier League: "E' stata una battuta d'arresto. Abbiamo avuto un ottimo inizio di partita, poi però è arrivato quello strano gol. Abbiamo pareggiato ma per qualche motivo non ci ha dato la sicurezza giusta, abbiamo faticato a controllare il gioco e sbagliato troppi palloni. I ragazzi ci hanno provato, abbiamo avuto un buon possesso palla e grandi occasioni, ma alla fine se sull'1-1 si difende così, lasci tutti aperto e ti fanno male".



IL GOL DEL K.O. - "Si sono ritrovati due contro uno in area di rigore e hanno chiuso la partita. Il problema è che al momento non riusciamo a controllare questo tipo di partite".