Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, a pochi minuti dalla sfida col Liverpool è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Non penso al fatto che siamo i campioni d'Europa. E' una partita importante, sicuramente complicata, ma non pensiamo a chi potrà vincere la Champions a maggio, ma a come gestire la partita di oggi".



Ti aspetti un Napoli che attacca forte con Insigne, Lozano, Callejon e Mertens? "Non ci penso, non abbiamo influenze su questo. Dobbiamo solo pensare a gestire la partita. Ci sarà un Napoli offensivo, in avanti possono cambiare posizione tutti tra loro, Callejon, Lozano, Insigne, Fabian. Ancelotti, la volpe, ha pensato questo per noi. E noi dobbiamo gestirlo".



Hai già pensato cosa dire ai calciatori? "Lo dirò a loro, non di certo a voi"