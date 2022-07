Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha commentato la prova del nuovo acquisto Darwin Nunez, dopo la sconfitta in amichevole contro il Manchester United, per 4-0: "È un 9 che può giocare anche sulla fascia. I compagni lo cercavano nonostante si sia allenato poco. Credo che dopo il terzo sprint i suoi polmoni stessero per esplodere. Quasi l'abbiamo ucciso con quei palloni, ma è entrato nel gioco e i compagni hanno provato a passargli la palla. Questo è chiaramente uno dei suoi punti di forza. Il suo profilo è quello di un '9' puro, quindi è bello averlo".