, allenatore del, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Inter, ritorno degli ottavi di Champions League.- "Non dobbiamo commettere l'errore di pensare che siamo già qualificati, manca ancora una partita da disputare. Tante squadre in passato hanno rimontato uno 0-2, l'andata a San Siro è stata difficilissima e il risultato finale non deve ingannare. Sappiamo che l'Inter ha tanta qualità e viene da una vittoria per 5-0: non verranno qui in vacanza e domani ci affronteranno per vincere, ma noi faremo lo stesso".- "Thiago, Matip e Firmino si sono tutti allenati ieri. Firmino sta bene, ma dobbiamo vedere, è stato fuori parecchio tempo: potrebbe aver bisogno di un altro po' di tempo. Matip è rimasto out solo 3-4 giorni, quindi è ok".- "Il 2-0 è il risultato che è stato ribaltato più spesso nel calcio. Se sei a metà e pensi di aver già finito il percorso, allora sei sulla strada sbagliata. Il risultato di San Siro è stato nettamente migliore di quanto mi aspettassi, ci aspetta una partita difficile da giocare. Nell'ultimo turno di campionato Dzeko è tornato al gol e anche Lautaro Martinez... Per fortuna contro di noi non ci sarà lo squalificato Barella, che ha fatto due assist con la Salernitana".- "Abbiamo giocato domenica, mercoledì, sabato e martedì: è un programma orribile, se potremo apportare delle modifiche, lo faremo".- "Sostituito con il West Ham pensando all'Inter? Momo ha lo stesso trattamento degli altri giocatori. Lui è alla disperata ricerca di un gol, è bravo in contropiede e difende fino alla fine, ma abbiamo avuto l'opportunità di portare freschezza inserendo Diogo Jota e l'abbiamo fatto. Non l'ho cambiato per motivi diversi da questo".- "Guardiola ha detto che il Liverpool è stato l'avversario più duro per loro? Io posso dire lo stesso. Il suo Manchester City è un avversario davvero tosto, ci siamo spinti e stimolati a vicenda negli ultimi anni".- "Quando abbiamo visto il sorteggio di Champions con l'Inter, abbiamo pensato che fosse il più difficile che potessimo avere. Per noi è normale affrontare delle difficoltà e delle sfide continue fra campionato e coppe. Non riesco a ricordare una partita che ho definito facile a priori. Ci godiamo ogni duello con grande entusiasmo e rispetto per l'avversario".