. Dopo la sconfitta per 2-0 a San Siro, ai nerazzurri serve un miracolo per ribaltare l'esito della qualificazione: impresa riuscita in passato soltanto al Manchester United contro il Paris Saint-Germain, vittorioso per 2-0 a Old Trafford e poi sconfitto 3-1 al Parco dei Principi con doppietta di Lukaku e rigore decisivo segnato nei minuti di recupero da Rashford. Correva l'anno 2019 e allora valeva la regola dei gol in trasferta che valgono doppio in caso di parità nella somma reti tra andata e ritorno, invece in tal caso domani si andrebbe ai tempi supplementari., che non segue la squadra in Europa dalla finale persa 3-2 contro il Siviglia a Colonia il 21 agosto 2020.nel centrocampo con Brozovic e Calhanoglu. Davanti ad Handanovic, solita difesa a tre con Skriniar, De Vrij e Bastoni. Sulle fasce Dumfries a destra e sulla sinistra Perisic che, dopo aver saltato l'anticipo di campionato vinto 5-0 venerdì sera a San Siro contro la Salernitana, ha smaltito l'affaticamento muscolare rimediato nel derby di Coppa Italia pareggiato 0-0 col Milan settimana scorsa.