Jürgen Klopp, manager del Liverpool, è intervenuto al termine del match contro il Manchester City. Ecco le sue parole riportate dal sito ufficiale del club: "È stata una sfida molto intensa. Sono davvero contento di quello che hanno fatto i ragazzi oggi. Abbiamo iniziato molto bene, ma per poter vincere contro il Manchester City devi sfruttare anche le mezze occasioni. Non puoi difendere al massimo per 95 minuti. La nostra difesa ha giocato bene: escluse alcune situazioni siamo stati attenti. È stata una sfida davvero intensa, anche nei match in cui abbiamo vinto il livello non era come questa sera. Il calcio di rigore? Siamo stati fortunati in quell'occasione".