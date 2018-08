Al termine della sfida vinta dal Liverpool contro il Brighton, Klopp ha commentato così l'addio di Karius: "Ci siamo salutati venerdì. Non vede l'ora di iniziare questa nuova avventura, è molto carico e sa che potrà fare bene al Besiktas. Penso che sia un portiere fantastico e alla sua età e anche grazie alle sue qualità può migliorare tantissimo. Nelle ultime tre partite con Alisson in porta non abbiamo subito gol, è vero. La gente parla di quanto sia migliorata la nostra fase offensiva grazie al suo arrivo, ma io credo che quando lui non c'era e giocava Loris la qualità della nostra difesa era comunque alta perché lui è un portiere affidabile. Ho dato uno sguardo alla rosa del Besiktas e credo che siano davvero un'ottima squadra e che possano vincere il campionato turco anche grazie all'arrivo di Karius. E' un portiere davvero forte. Sono molto felice per lui così come lui lo è di questa nuova avventura".