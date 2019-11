Kylian Mbappé è l'oggetto dei desideri del Real Madrid di Zidane. Nelle ultime settimane però il nome del nazionale francese è stato accostato anche al Liverpool e proprio su queste indiscrezioni, Klopp ha voluto mettere le cose in chiaro: “E' difficile fare un certo tipo di acquisto. Al momento non vedo nessun club che possa strappare Mbappe dal Psg: non c'è nessuna possibilità che firmi per noi” queste le dichiarazioni del manager secondo Metro.