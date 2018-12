, allenatore del Liverpool, ha parlato a Sky Sport prima della partita contro il Napoli: “Sto bene, sono eccitato. Non vedo l’ora di iniziare la partita. E’ una grande opportunità: non abbiamo giocato un grande girone e possiamo riscattarci. La brutta notizia è che il nostro avversario è il Napoli. Mertens e non Milik? Cambierà abbastanza, avevamo giocato contro di loro in estate con questa formazione. Il belga porta velocità, ma il Napoli giocherà il calcio e noi proveremo a sorprenderli in contropiede con la velocità degli attaccanti. Sarà molto difficile con la velocità anche di Callejon ed Insigne. Dobbiamo dare il massimo rispettando il nostro avversario e provarci”.