Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, presenta in conferenza stampa la semifinale d'andata di Champions League contro il Barcellona: "Firmino sta bene, se sarà al 100% potrà giocare: oggi si è allenato, deciderò domani. Camp Nou non è un tempio del calcio? Interpretata male la mia risposta, mi piace il Barça e il suo stadio. Se penso di poter vincere a Barcellona? Non sarebbe una cosa assurda... anche un pareggio mi andrebbe bene, ma ovviamente punto al massimo. La Real Sociedad e il Levante hanno fatto bene qua, perché non possiamo farlo anche noi? Il Liverpool può vincere Champions e Premier? Il destino è nelle nostre mani, abbiamo la chance di vincere due competizioni ma non siamo a Las Vegas: non so dove abbiamo più possibilità, penso solo a vincere domani con il Barcellona. Messi? Se faccio una top 5 dei migliori di sempre, al numero uno metto Messi. E' il migliore di sempre: a inizio anno ha detto che voleva riportare la Champions a Barcellona e per me è suonato come una minaccia, ma ovviamente anche noi vogliamo la finale".