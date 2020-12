Il Liverpool batte il Tottenham e vola solo in vetta alla classifica, il tecnico dei Reds Jurgen Klopp commenta alla BBC a fine gara: "Abbiamo fatto una bella partita contro un grande avversario che gioca in contropiede. Hanno segnato, hanno avuto due occasioni, ma a parte questo non abbiamo controllato la gara, abbiamo meritato e sono contento del successo. Il loro gol? Per me è in fuorigioco, comunque. In generale è stata una bella partita, sono felice per Firmino, ha giocato bene, con i giusti movimenti. L'incontro con Mourinho a fine gara? Niente di serio, lui ha detto quello che doveva dire, nessuna discussione accesa".