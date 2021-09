straordinario nel parare il rigore di Salah, ancora più importante l'intervento sulla ribattuta di Jota. Nel primo tempo para tutto, qualche piccola responsabilità sul gol dell'egiziano quando tarda l'uscita.il Liverpool spinge molto a sinistra e il capitano rossonero va in affano sin dalle primissime battute d gara. Tiene in gioco Salah sul gol del pari.due interventi in scivolata miracolosi prima su Jota e poi su Salah, mette spesso una pezza sugli errori individuali dei compagni. Un gladiatore anche nel finale.acume tattico, temperamento e grande personalità. Partita quasi perfetta del centrale danese, al netto dei tre gol subiti.partenza con il freno a mano tirato, commette una leggerezza che manda in porta Salah. Cresce di tono con il passare dei minuti ma nel complesso non gioca una buona gara.brutta prestazione del cervello algerino: sempre in ritardo sulle 'seconde' palle, tanti errori anche in fase di impostazione.(dal 25’ stbuon ingresso in campo con due recuperi preziosi)perde il duello ( ed è una notizia) con Keita sul piano dell'intensità. Ancora lontano parente del giocatore straripante ammirato negli ultimi 18 mesi.entra nell'azione dell'illusorio pareggio con una ottima verticalizzazione. Si muove tra le linee con ordine, dà una mano anche in fase di non possesso. (dal 16’ stconcede troppo spazio ad Henderson che si inventa un gol fantastico)si fa trovare pronto sul tap-in dell'1-2, si accende a sprazzi ma lo fa con ottima qualità.eccede in alcune giocate poco concrete ma dai suoi piedi nascono i due gol del Milan. Rafael ha la giocata decisiva, gode di uno stato di forma ottimale. (dal 16’ st Giroud 6: non è al meglio ma lotta con tutte le forze che ha in corpo)gioca sul filo del fuorigioco e si fa trovare pronto al primo errore di Gomez. Grande applicazione anche nella seconda parte di gara quando scala a sinistra. (dal 37’ st).qualche perplessità sui cambi di Leao e Saelemakers che avevano dato un ottimo contributo alla causa. Uscito il portoghese per il Milan non sono arrivate più occasioni da gol.