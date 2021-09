Il Milan torna in Champions League dopo sette anni e mezzo. Stasera i rossoneri scendono in campo ad Anfield contro il Liverpool per la prima volta nella storia. Senza Ibrahimovic, Bakayoko, Krunic e Messias, Pioli ha due dubbi di formazione: Tonali o Bennacer a centrocampo, Rebic o Giroud in attacco.Dall'altra parte Klopp schiera Jota al centro del tridente d'attacco al posto di Firmino, indisponibile così come il giovane Elliott. Gomez e Keita sono favoriti su Matip e Thiago Alcantara. In contemporanea si gioca l'altra partita del gruppo B tra Atletico Madrid e Porto.PROBABILI FORMAZIONILiverpool-Milan (calcio d'inizio alle ore 21 in diretta tv su Sky Sport e Mediaset Infinity)LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Keita; Salah, Jota, Mané. (A disp. Adrian, Kelleher, Konaté, Matip, Philips, Tsimikas, Milner, Thiago Alcantara, Oxlade-Chamberlain, Jones, Minamino, Origi). All. Klopp.MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Rebic. (A disp. Tatarusanu, Jungdal, Romagnoli, Gabbia, Kalulu, Ballo Touré, Florenzi, Bennacer, Maldini, Giroud). All. Pioli.Arbitro: Marciniak (Polonia), assistenti Sokolnicki e Listkiewiz, Musial quarto uomo, Kwiatkowski e Dankert al Var.