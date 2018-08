8' RADDOPPIA IL LIVERPOOL - Ancora i Reds. Cross di Milner sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Karnezis esce completamente a vuoto ed è facile per Wijnaldum insaccare: 2-0!



7' - SQUILLO NAPOLI -Alisson salva su pallonetto di Insigne, ma



3' - 1-0 LIVERPOOL! - La sblocca subito il Liverpool! Insigne perde palla sulla trequarti difensiva, Manè si invola sulla destra e tocca all'indietro per Milner che, liberissimo, calcia in porta e supera Karnezis.



PARTITI! Cornice da sogno, inizia Liverpool-Napoli!





Amichevole estiva ma dal sapore d'Europa. Alle 19 a Dublino il Napoli di Carlo Ancelotti sfida il Liverpool di Jurgen Klopp. Sold out l'Aviva Stadium: 57.000 i biglietti venduti. Gli azzurri, dopo Gozzano, Carpi e Chievo, sono al primo vero test stagionale, contro i vice campioni d'Europa. Interesse anche per vedere all'opera tanti neo acquisti. Nei Reds esordio assoluto per Alisson, prelevato poche settimane fa dalla Roma. In campo quella che si avvicina ad essere la squadra tipo: Salah, Manè e Firmino in attacco, Milner, Keita e Wijnaldum in mediana. Per il Napoli Ancelotti deve rinunciare all'acciaccato Diawara, oltre che ai lungo degenti Meret e Ghoulam, e schiera la squadra con il collaudato 4-3-3: Karnezis tra i pali, difesa titolare con Hysaj, Albiol e Koulibaly che affiancano Luperto, scelto come terzino sinistro. A centrocampo Hamsik regista, ai cui lati agiranno Allan e Fabian Ruiz. Reparto offensivo guidato da Arkadiusz Milik, con Insigne e Callejon rifinitori. Solo panchina per Simone Verdi.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

LIVERPOOL

4-3-2-1: Alisson; Clyne- Gomez- Van Dijk- Robertson; Wijnaldum- Milner- keita; Salah- Manè; Firmino.



NAPOLI

4-3-3: Karnezis; Hysaj- Albiol- Koulibaly- Luperto; Allan- Hamsik- Fabian; Callejon- Milik- Insigne.