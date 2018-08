Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Questi 10 giorni saranno importanti per la nostra preparazione e per arrivare al meglio ad inizio campionato. Ci aspettano tre sfide difficilissime, cercheremo di scendere in campo e dimostrare il nostro valore. Saranno partite affascinanti contro squadre di livello: la prima, il Liverpool, è la squadra vice Campione d'Europa ed è una grande squadra. La vogliamo affrontare nel miglior modo possibile, per fare una grande prestazione".



"Ancelotti? Abbiamo scoperto un grande uomo. Mi avevano sempre parlato benissimo di lui, ci sta dando tanto con la sua grande esperienza. Ha sempre allenato grandi campioni, noi siamo dei ragazzi che diamo il massimo in tutti gli allenamenti e per questo ci ha fatto i complimenti sin dal primo giorno. Cosa mi chiede rispetto a Sarri? Di lavorare più tra le linee e io cerco di mettermi a disposizione dei compagni".



"Alla pari con tutti? Sì, siamo gli stessi da 3 anni, i nuovi arrivi sono già a loro agio. Abbiamo dimostrato l'anno scorso che potevamo giocarcela, siamo andati vicini a vincere lo scudetto. L'allenatore ci darà qualcosa in più a livello di mentalità, ma bisognerà dimostrarlo in campo".