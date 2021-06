Secondo quanto riportato dal Daily Express, il Liverpool avrebbe iniziato la trattativa per il trasferimento di Donyell Malen. L'attaccante, impegnato con l'Olanda ad Euro2020, è uno dei miglior prospetti del calcio olandese e sarebbe stato individuato da Klopp come il rinforzo giusto per il proprio attacco. Malen infatti ha siglato 27 gol con il PSV nella scorsa stagione e, insieme a Diogo Jota, potrebbe far fare il salto di qualità definitivo al reparto offensivo dei reds, visto anche che durante il prossimo campionato sia Salah che Manè saranno impegnati in Coppa d'Africa.