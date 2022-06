Sadio Mané è intervenuto in conferenza stampa prima della sfida tra Senegal e Benin per le qualificazioni alla Coppa d'Africa e ha parlato del proprio futuro, tra la permanenza al Liverpool e il possibile trasferimento al Bayern Monaco: "Come tutti, sono sui social media e vedo i commenti. Tra il 60 e il 70% dei senegalesi mi vuole fuori dal Liverpool? Farò quello che vogliono. Vedremo presto! Non serve fretta, lo vedremo insieme".