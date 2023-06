Dominik Szoboszlai può approdare in Premier League? Dopo il Newcastle, anche il Liverpool vuole soffiare il talento ungherese al Lipsia. Come riporta The Athletic, fino al 30 giugno è possibile esercitare la clausola di 70 milioni di euro presente nel contratto dell'ex Salisburgo. I Reds stanno valutando l'opportunità per battere la concorrenza del Newcastle.