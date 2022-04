Il Liverpool è ancora in corsa su tutti i fronti ma già pensa a come migliorare la rosa in vista del mercato estivo. I reds, secondo diversi media inglesi, sarebbero vicini a tre nuovi acquisti: Fabio Carvalho, 19enne del Fulham, l'esterno scozzese Ben Doak (classe 2005 del Celtic) e l'ala irlandese 15enne del Derry City, Trent Kone-Doherty.