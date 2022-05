Liverpool-Real Madrid 0-1 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 14' st Vinicius Jr (R).



Liverpool (4-3-3): Alisson, Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson, Henderson (32' st Keita), Fabinho, Thiago Alcantara (32' st Firmino), Salah, Mané, Luis Diaz (20' st Diogo Jota). A disp.: Kelleher, Milner, Keita, Gomez, Oxlade-Chamberlain, Jones, Minamino, Tsimikas, Matip, Elliott. All.: Klopp



Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric (45' st Ceballos), Casemiro, Kroos; Valverde (40' st Camavinga), Benzema, Vinicius Jr (48' st Rodrygo). A disp.: Lunin, Nacho, Hazard, Asensio, Marcelo, Lucas Vazquez, Bale, Isco, Mariano Diaz. All.: Ancelotti



Arbitro: C. Turpin (Francia)



Ammoniti: Fabinho (L)