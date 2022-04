L'ex centrocampista del Manchester United, Roy Kean, ora opinionista per Sky Sport, ha espresso la sua idea su quale sia la scelta migliore per Mohamed Salah nel caso non rinnovasse con il Liverpool: "Se lascia i Reds, lo vedo bene in un grande club spagnolo, è l'opzione migliore per il suo futuro". Salah ha un contratto in scadenza nel 2023 e non ha ancora trovato l'accordo con il club inglese.