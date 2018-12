Mohammed Salah è probabilmente uno dei tre migliori calciatori del pianeta, da un anno a questa parte. Ma l'egiziano questa volta non si è distinto per le imprese sul campo, anzi: ha infatti minacciato l'addio al Liverpool qualora dovesse arrivare l'attaccante israeliano del Salisburgo Munas Dabbur.



SALAH CONTRO ISRAELE, NON E' LA PRIMA VOLTA - Secondo il Jerusalm Post l'ex Roma avrebbe chiesto la cessione dopo le voci sul possibile acquisto da parte dei Reds dell'israeliano: l'indiscrezione è stata seccamente smentita dall'entourage dell'egiziano. Non sarebbe comunque la prima volta che si rende protagonista di situazioni legate a questioni religiose: ai tempi in cui militava in Svizzera nel Basilea nelle qualificazioni alla Champions League non strinse la mano ai giocatori del Maccabi Tel Aviv e non voleva recarsi con il resto della squadra nella trasferta in Israele.