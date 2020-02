Sono ormai passate settimane da quando hanno iniziato a diramarsi le voci di mercato che vedrebbero il Liverpool interessato a Timo Werner, attaccante classe ’96 di proprietà del Lipsia. Lo stesso giocatore, intervenuto ai microfoni di Sky Sport Germany, ha dichiarato: “Per me Jurgen Klopp è il miglior allenatore del mondo, ci sono molte cose che mi suggeriscono che il mio stile di gioco sarebbe perfetto per il suo. Il Liverpool è il top in Europa, sono grato del fatto che gli interessi, ma loro hanno tanti ottimi giocatori e io devo ancora migliorare molto”.