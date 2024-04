Liverpool-Slot, è fatta per il nuovo allenatore: accordo totale

Ora è tutto vero, ilha trovato il successore di: è, tutti i dettagli sono definiti.Secondo quanto appreso da Calciomercato.com,- Ci vorrà ancora un po' di tempo per gli annunci ufficiali di rito da parte di Liverpool e Feyenoord, annunci che però potrebbero arrivare già entro questa settimana. L'accordo comunque è chiuso e non ci saranno passi indietro.

- Slot lascerà quindi il Feyenoord dopo tre stagioni, nelle quali ha totalizzato un terzo e un primo posto, mentre quest'anno chiuderà probabilmente secondo dietro al PSV. In bacheca ci sono anche la Coppa d'Olanda vinta contro il NEC. Già la scorsa estate poteva andare in Premier League, al, ma il tecnico ha preferito rinnovare il contratto con gli olandesi. A distanza di un anno, esito diverso: il Liverpool aspetta Slot per inaugurare il primo ciclo dopo Klopp.